Общество 16 февраля 2024, 13:55 Россия отменила частичный запрет на импорт бананов из Эквадора Россия вернула пяти компаниям из Эквадора право ввозить бананы Unsplash

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Россельхознадзор разрешил пяти компаниям из Эквадора отправлять в Россию бананы. Об этом в эфире канала «Россия 24» сообщил руководитель надзорного ведомства Сергей Данкверт.

По его словам, запрет сняли под гарантии со стороны эквадорских властей. Все технические вопросы стороны обсудят позднее.

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Данкверт добавил, что 19 февраля состоится встреча с контрольной службой южноамериканской страны, она пройдет в формат видеоконференции.

В начале февраля Россельхознадзор запретил к ввозу бананов пяти эквадорских компаний из-за обнаружения в них мухи-горбатки. Ограничения затронули 30% продукции.

Позднее министр производства, внешней торговли, инвестиций и рыболовства Сонсолес Гарсиа сообщила, что экспортеры устранили нарушения. В МИД страны также заявили, что Эквадор направит в Россию делегацию для решения возникших проблем.