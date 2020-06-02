Опубликован бюллетень для голосования по изменению Конституции. Вот как он выглядит

Россияне смогут выбрать только «да» или «нет» на голосовании по изменению Конституции. РИА «Новости» опубликовало образец бюллетеня.

В бюллетене крупными буквами задается только один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» На него можно ответить только либо утвердительно, либо отрицательно.

Голосование по изменению Конституции начнется 25 июня и будет проходить неделю. 1 июля объявлено основным днем, его сделают выходным.

С новым временем для проведения голосования власти определились 1 июня. Президент Владимир Путин отметил, что до 1 июля еще целый месяц. В течение этого времени жители России смогут перечитать поправки и определиться с отношением к ним. У власти же будет время для улучшения ситуации с коронавирусом.

ЦИК и Роспотребнадзор посчитали выбранную дату оптимальной.

Голосование по изменению Конституции должно было пройти 22 апреля. Однако в конце марта Путин объявил о его переносе на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.