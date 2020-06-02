Россиянам назвали основные правила организации голосования по Конституции

Роспотребнадзор и ЦИК разработал рекомендации для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. Эти правила нужны для обеспечения безопасности людей в период пандемии.

Рекомендации опубликованы на сайте Роспотребнадзора. В них говорится, что члены избиркома, журналисты, наблюдатели должны будут постоянно находиться в масках и перчатках. Им будут измерять температуру.

Пункт дезинфекции и выдачи масок расположат при входе на участок. Чтобы подтвердить свою личность, человеку ненадолго придется открыть лицо и показать паспорт. Однако его нельзя передавать в руки члену избиркома.

Голосование не должно занимать более 15 минут. Есть и пить на участке запрещено. Наблюдатели и представители СМИ будут находится в 1,5 — 2 метрах от входа, столов и кабинок. После того, как голосование закончится, ящик продезинфицируют и только потом откроют.

В первый день лета президент России Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день станет выходным по всей стране.