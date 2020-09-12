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    12 сентября 2020, 14:43

    Россия не оставит без реакции новые санкции, если их введут

    Анастасия Калинина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заверил, что Россия не будет бездействовать, если Запад введет новые санкции. Ситуация обострилась после госпитализации Алексея Навального в немецкую клинику «Шарите».

    «Принцип взаимности в международных делах никто не отменял. Посмотрим, какие будут новые санкции. Мы, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

    Ряд стран призывают ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. На Западе считают, что российская сторона причастна к попытке отравления блогера, сообщает «Национальная служба новостей».

    Ранее депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил, что все эти события с участием оппозиционера — повод, чтобы подорвать отношения Росии и Германии. Христианско-демократический союз предложил закрыть проект «Северный поток — 2». Однако партия «Альтернатива для Германии» придерживается другой позиции и считает обвинения выдуманными.

    Навальному стало плохо на борту самолета 20 августа. Воздушное судно экстренно посадили в Омске, где местным врачам удалось спаси жизнь политику. Потом его перевезли в «Шарите». А недавно появилась информации о том, что блогера вывели из комы.

    Новости SMI.FM