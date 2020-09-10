СМИ: Навальный полностью пришел в себя и начал разговаривать

Издания утверждают, что здоровье Навального «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». The Insider написал, что основатель ФБК вспомнил все события 20 августа. Der Spiegеl уточнил, что Навальный уже может разговаривать.

Меры безопасности в «Шарите» усилили после того, как он пришел в себя. По неподтвержденной информации, чтобы попасть к россиянину, нужно преодолеть три кордона охраны. Однако представители берлинской полиции в комментарии РИА «Новости» опровергли эту информацию.

Врачи считают, что основатель ФБК почти полностью восстановился психически. Физически он, по их прогнозам, сможет прийти в норму на 90%.

Навальному стало плохо утром 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Экипаж экстренно приземлился в Омске. Алексея госпитализировали в местную больницу. Спустя двое суток его спецбортом доставили в Германию.

Немецкое правительство заявило, что Навального отравили ядом из группы «Новичок», который обладает нервно-паралитическим действием. Российские врачи утверждают, что не нашли в организме пациента следов яда. Власти ФРГ подчеркнули, что раскроют данные о Навальном только по правилам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).