facebook_pixel
    10 сентября 2020, 09:25

    СМИ: Навальный полностью пришел в себя и начал разговаривать

    Наза Салех Захи

    Состояние Алексея Навального продолжает улучшаться. В начале недели медики берлинской клиники «Шарите» вывели его из искусственной комы, а сейчас он уже полностью пришел в себя. Об этом сообщили The Insider и Der Spiegel.
    СМИ: Навальный полностью пришел в себя и начал разговаривать

    Издания утверждают, что здоровье Навального «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». The Insider написал, что основатель ФБК вспомнил все события 20 августа. Der Spiegеl уточнил, что Навальный уже может разговаривать.

    Меры безопасности в «Шарите» усилили после того, как он пришел в себя. По неподтвержденной информации, чтобы попасть к россиянину, нужно преодолеть три кордона охраны. Однако представители берлинской полиции в комментарии РИА «Новости» опровергли эту информацию.

    Врачи считают, что основатель ФБК почти полностью восстановился психически. Физически он, по их прогнозам, сможет прийти в норму на 90%.

    Навальному стало плохо утром 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Экипаж экстренно приземлился в Омске. Алексея госпитализировали в местную больницу. Спустя двое суток его спецбортом доставили в Германию.

    Немецкое правительство заявило, что Навального отравили ядом из группы «Новичок», который обладает нервно-паралитическим действием. Российские врачи утверждают, что не нашли в организме пациента следов яда. Власти ФРГ подчеркнули, что раскроют данные о Навальном только по правилам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    Новости SMI.FM