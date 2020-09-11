Депутат Бундестага назвал ситуацию с Навальным поводом испортить отношения России и Германии
Он отметил, что обсуждение прошло по предполагаемому сценарию.
«ХДС (Христианско-демократический союз — прим. ред.), правящая партия, была полностью настроена на закрытие „Северного потока — 2“. Мол, надо наказать Россию, надо дать ей понимание, что мы это не терпим — что-то, даже непонятно, что. Очень послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединенных штатов», — рассказал Гердт «360».
Остальные партии придерживались других позиций. По словам депутата, Социал-демократическая партия Германии, "на удивление, начала немножко отказываться от такой доктрины — вроде как и туда, и сюда».
Левые заявили, что надо сначала дождаться выводов следствия, и потом принимать какие-то решенияВальдемар Гердт.
Гердт заявил, что партия, в которую он входит — «Альтернатива для Германии» — была полностью за то, что эта ситуация всего лишь выдуманный повод. Он нужен, чтобы просто подорвать отношения России и Германии, в том числе ударить и по экономике ФРГ.
«Мы посмотрим в следующем, что будет приниматься, но даже эти дебаты в Бундестаге показывают, насколько мы далеко от суверенности. Правящая партия принимает или подталкивает к принятию решения, которое ущемляет интересы своей собственной страны и своего народа», — заключил собеседник.