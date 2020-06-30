Россия не допустит, чтобы подвиг советского солдата в борьбе с нацизмом затерли фальсификациями. Именно он спас весь мир от нацизма, и этот факт нельзя замазать ложью.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом. Глава государства подчеркнул, что этот мемориал — еще один символ общей памяти и преклонения перед великим и самоотверженным подвигом советского солдата — солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя. Путин подчеркнул, что именно советский солдат спас не только Европу, но и весь мир от нацизма.

Время не властно над этим подвигом и он никогда не должен, не может быть забыт, и уж тем более, затерт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим Владимир Путин.

Президент России открыл мемориал советскому солдату в Тверской области вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Комплекс возвели возле деревни Хорошево в Тверской области. Именно там, на Ржевском выступе, в 1942–1943 годах шли ожесточенные бои между советскими и нацистскими войсками.

Идею открыть там памятник предложили ветераны Великой Отечественной войны перед 75-летие Победы. Мемориал был готов еще в апреле, но из-за пандемии коронавируса в стране его открытие пришлось отложить на более поздний срок. Центром комплекса стала 25-метровая фигура солдата из бронзы, которую отливали в подмосковном Солнечногорске.