Путин и Лукашенко открыли мемориал советскому солдату в Ржеве. Его отливали в Подмосковье

Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал советскому солдату в Тверской области. Инициаторами возведения монумента стали ветераны ВОВ.

«Сегодня на тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом. Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали, гордились Россией», — заявил в обращении к россиянам Путин.

Мемориальный комплекс возвели у деревни Хорошево в Тверской области. Именно там, на Ржевском выступе, велись ожесточенные бои в 1942–1943 годах.

С идеей открыть памятник выступили ветераны Великой Отечественной войны накануне 75-летия Победы. Конкурс на лучшее архитектурное решение выиграли скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

Центром мемориального комплекса стала 25-метровая фигура солдата из бронзы. Ее отливали в подмосковном Солнечногорске.

Памятник был готов еще в апреле, но из-за ограничений связанных с коронавирусом открытие перенесли на более поздний срок. Об этом ранее заявлял помощник президента России Владимир Мединский.