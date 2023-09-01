Общество 01 сентября 2023, 16:30 Россия является непобедимой — Путин Владимир Путин назвал Россию непобедимой РИА «Новости»

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Россия является непобедимой страной. Об этом на встрече со школьниками на уроке «Разговор о важном» заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства признался, что понял причину победы в Великой Отечественной войне.

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«Мы абсолютно непобедимы. И сейчас такими являемся. Таких семей, [верных семейным ценностям и чтящих предков], подавляющее большинство», — заявил он.

Ранее Путин рассказал школьникам о главном гаранте успеха в будущем. По его словам, важным является умение раскрыть свои потенциальные силы и найти себя в жизни.

Президент также подчеркивал, что необходимо уметь добиваться результата, если человек принял решение идти по выбранном дороге.

Кроме того, глава государства подчеркивал важность обеспечения всех образовательных заведений в России высокоскоростным интернетом, а также передовыми компьютерными классами и IT-инфраструктурой.