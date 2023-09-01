01 сентября 2023, 15:24
Российские школы продолжат обеспечивать скоростным интернетом
Путин призвал продолжить обеспечивать школы скоростным интернетом
Президент России Владимир Путин указал на важность обеспечения образовательных учреждений скоростным интернетом. На церемонии открытия новых школ в пяти регионах России он призвал продолжить работу в этом направлении.
«Нужно продолжать работу по обеспечению школ высокоскоростным доступом в интернет, есть еще над чем работать», — подчеркнул Путин.
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Глава государства призвал сформировать всю необходимую IТ-инфраструктуру и создать современные компьютерные классы в школах. По его словам, пока только в 55% учебных заведениях страны работает скоростной интернет. В частности, проблема с подключением наблюдается в селах.
Президент добавил, что Россия должна поддерживать статус и быть примером по созданию хороших условий для получения образования.
В пятницу, 1 сентября, российский лидер поздравил всех школьников и педагогов с Днем знаний. Также он проведет открытый урок «Разговор о важном».
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Владимир Путин
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