Общество 01 сентября 2023, 16:18 Путин раскрыл школьникам главный гарант успеха в будущем Путин назвал умение найти себя в жизни гарантом успеха в будущем РИА «Новости»

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Умение найти себя в жизни и раскрыть свои потенциальные силы является главным гарантом успеха в будущем. Об этом на встрече со школьниками на уроке «Разговор о важном» заявил президент России Владимир Путин.

«В жизни каждого человека важный момент — выбор пути, по которому он сможет пойти. <…> Если ему удается найти себя в жизни, раскрыть все потенциальные силы, — это основной и главный гарант успеха в будущем», — сказал президент.

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Глава государства заявил, что нужно четко идти по выбранной дороге и добиваться результата.

«Идя по этому пути, вы будете получать удовлетворение и вносить вклад в развитие всей страны. Это очень сильно связано. Даже если человек занят каким-то отвлеченным делом, он все равно рассчитывает в глубине души на общественное признание», — добавил он.

Ранее Путин заявил, что Россия должна оставаться примером для всех по созданию хороших условий по обучению молодежи. Президент отметил, что для этого необходимо постоянно развиваться и идти вперед.