Роспотребнадзор назвал ложью слухи о вспышке свиного гриппа среди москвичей

В Роспотребнадзоре опровергли информацию из СМИ о росте заболеваемости свиным гриппом среди москвичей. Сведения назвали ложными и недостоверными.

Данные о том, что в Москве у каждого второго заболевшего ОРВИ есть свиной грипп, опубликовал «Московский комсомолец». Однако статья об этом уже удалена с сайта газеты. В ведомстве пояснили, что информация из материала недостоверная.

«В статье ссылаются на информацию начальника отдела эпидемиологического надзора Управления — Фомкиной Ноны Николаевны, которая в настоящее время в Управлении не работает. Утверждение, что в Москве у каждого второго заболевшего ОРВИ выявляют свиной грипп, является ложным и не соответствующим действительности», — говорится в сообщении ведомства на сайте.

Также, по данным Роспотребнадзора, мониторинг от «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москва» показывает, что в столице с начала сезона ни одного «лабораторно подтвержденного случая гриппа» не зарегистрировано.

Специалист Роспотребнадзора дал рекомендации россиянам, который планируют отправиться на отдых в Турцию. Уже с 1 августа самолеты снова начнут летать в Стамбул, а с 10 числа в Анталию. Сотрудник ведомства посоветовала пройти вакцинацию от инфекций, а также не есть на пляже.