Сотрудник Роспотребнадзора дал рекомендации туристам перед отдыхом в Турции

Карань отметила, что в Турции есть ряд различных инфекций, и чтобы огородить себя от них, перед поездкой необходимо сделать вакцинацию. Там можно заразиться, например, гепатитом или брюшным тифом, отметила специалист.

«Там есть крымская геморрагическая лихорадка, достаточно активно передающаяся при присасывании клеща, есть трехдневная малярия. Турция — это тоже место с жарким климатом, где достаточно много инфекций, которые хорошо себя чувствуют и передаются как членистоногими, так и через воду и воздушно-капельным путем. Мне кажется, в этом году надо аккуратно относиться к отдыху и большому скоплению людей», — рассказала Карань.

Она подчеркнула, что в соленой воде многие вирусы погибают, однако при употреблении еды на пляже вы подвергаете себя риску.