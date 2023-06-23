Общество 23 июня 2023, 20:28 Роспотребнадзор рекомендовал регионам провести противочумные мероприятия Роспотребнадзор рекомендовал регионам провести мероприятия по недопущению ввоза чумы РИА «Новости»

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Роспотребнадзор отправил в регионы рекомендации по недопущению завоза и распространению чумы. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Обеспечивать готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы с учетом эпидемических рисков», — сказано в документе.

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Профилактические меры включают информирование населения о необходимости иммунизации по эпидемиологическим показаниям, а также специальную подготовку работников медорганизаций.

В России случаев заражения людей чумой не было с 2017 года. Ситуация по природным очагам заразы на территориях, граничащих с Россией, держится на контроле.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор взял под полный контроль ситуацию с появлением очагов чумы на граничащих с Россией приграничных территориях. Специалисты службы на регулярной основе проводят необходимые профилактически мероприятия, проводя профилактическую вакцинацию населения.