«Росконтроль» назвал лучшую питьевую воду. Но безопасными признали все образцы

Специалисты «Росконтроля» проверили качество бутилированной питьевой воды, которую можно купить в России. Все образцы оказались безопасными, но полезной оказалась вода только одного бренда.

Всего для исследований взяли пятилитровые бутылки пяти торговых марок: Societe Minerale Original, «Пилигрим», «Черноголовская», «Шишкин лес» и «ФрутоНяня».

«Среди проверенных образцов только один является водой высшей категории. Это „ФрутоНяня“, предназначенная для питания детей. Экспертиза установила, что производитель выполнил все требования, предъявляемые к детской воде, и все, которые позволяют признать воду физиологически полноценной», — отметили в «Росконтроле».

Физиологическая полноценность — наличие в воде минеральных веществ. Этот показатель не является обязательным, но специалисты советуют пить воду, которая содержит полезные элементы. Оставшиеся образцы не несут особой пользы для здоровья, но в продукции Societe Minerale Original и «Шишкин лес» есть небольшое количество фтора. Это является плюсом.

Все остальные показатели бутилированной воды оказались удовлетворительными, поэтому эксперты рекомендуют их к покупке.