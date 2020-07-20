Диетолог раскрыл секрет полезных свойств куриного яйца

Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева прокомментировала заявление своего испанского коллеги Айтора Санчеса о пользе употребления куриных яиц для фигуры.

Он отметил, что содержащийся в яйцах белок помогает насытиться на долгий период времени, благодаря чему сокращается общее потребление калорий. Королева согласилась с высказыванием врача и объяснила, в каких количествах лучше есть этот продукт.

«Многим важно и нужно есть яйцо, иметь его в рационе. Мы можем принимать до четырех яиц в неделю, по сути, два завтрака в течение недели нам обеспечены, яйца можно готовить в любом виде: варить, делать омлет, яичницу, добавлять в салат», — процитировала диетолога НСН.

Она пояснила, что белок яйца очень хорошо адаптирован к человеческому организму и содержит практически все необходимые аминокислоты. Также этот продукт пополняет ресурс, важный для построения клеточных мембран, гормонов и ферментов. Помимо прочего, полезен и желток. Он богат жирорастворимыми витаминами, белком, йодом, минеральными веществами.

Королева напомнила, что употреблять яйцо можно не всем. Так, у некоторых людей есть непереносимость белковой и желтковой составляющих этого продукта.