Стюардесса назвала худший напиток для обеда в самолете

На больших высотах газированные жидкости выделяют еще больше пузырьков. Это связано с тем, что насыщающий их углекислый газ легче выделяется при более низком давлении воздуха в кабине. Такие напитки даже труднее наливать.

В воздухе диетическая кола наливается намного дольше, чем любой другой безалкогольный напиток или вообще любая жидкость, рассказала бортпроводница.

Во время обеда на борту пассажирам советуют не пить газировку, отметило ИА «Федерал Пресс». Это позволит избежать обезвоживания организма. Путешественникам лучше сделать выбор в пользу обычный воды. Причем важно, чтобы любая жидкость в самолете была бутилированной, поскольку в остальных случаях пассажирам могут подать некипяченую воду из-под крана.

Ранее врач назвала самые коварные алкогольные коктейли. Это алкогольные коктейли с газированными напитками. Газация воды позволяет спиртному сильнее всасываться в кровь.