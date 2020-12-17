Роскомнадзор проверит информацию об утечках данных москвичей, переболевших COVID-19

«Депутатский запрос поступил в Роскомнадзор сегодня, 17 декабря. Информация, приведенная в запросе, будет проверена в рамках возложенных на службу полномочий», — рассказали в пресс-службе РКН.

В Департамент здравоохранения Москвы Роскомнадзор направил запрос для установления факта и обстоятельств нарушений требований к обработке персональных данных.

Накануне глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн направил запросы в Генпрокуратуру, МВД, Роскомнадзор и мэру Москвы в связи с массовой утечкой персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом.

Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко ранее заявлял, что массовая утечка данных москвичей, переболевших COVID-19, произошла не из-за взлома, а из-за человеческого фактора. Сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, случайно передали эти файлы третьим лицам.