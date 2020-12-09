Московские власти начали проверку информации об утечке данных переболевших COVID-19

В СМИ появилась информация об утечке персональных данных москвичей, которые переболели COVID-19. Столичные власти сейчас проверяют эти сообщения.

«В настоящий момент власти Москвы проводят проверку информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом. О результатах проверки будет объявлено дополнительно», — сообщил московский оперштаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

Российская столица по-прежнему является эпицентром вспышки инфекции. Каждые сутки московские медики выявляют несколько тысяч новых случаев заражения. За все время пандемии в Москве зафиксировали более полумиллиона случаев COVID-19.

Из-за пандемии коронавируса в столице действуют ограничения. На фоне сложной эпидемической ситуации власти Москвы решили отменить массовые гулянья на Новый год. В режиме ограничений работают кафе, бары, рестораны, театры и концертные площадки.

На днях в столичном регионе началась масштабная вакцинация от коронавируса. В Москве и Московской области открылось несколько десятков прививочных пунктов. Скоро бесплатную вакцину сможет получить любой желающий.