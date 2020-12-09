Власти объяснили, как случилась утечка данных переболевших COVID-19 москвичей

Утечка данных москвичей, переболевших COVID-19, случилась не из-за взлома. Все дело в человеческом факторе, заявил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

«Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам. Проверка продолжается, по ее результатам будут приняты меры», — привел слова Лысенко столичный оперштаб.

Глава департамента подчеркнул, что никакого взлома или другого вмешательства в работу информационных систем правительства города не было. Это удалось установить во время проверки данных об утечках.

Ранее СМИ сообщили, что произошла утечка персональных данных москвичей, которые переболели COVID-19. После публикации информации власти города организовали необходимую проверку.

Москва занимает первое место в России по количеству случаев инфицирования коронавирусом. Столичные врачи за время пандемии получили 665 218 положительных тестов на ковид. Вылечить удалось 507 149 человек. Скончался после заражения 9571 пациент. По всей стране насчитывается 2 541 199 случаев заболевания. Побороли COVID-19 и выписались из больниц 2 007 792 пациента, скончались 44 718.