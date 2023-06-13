Общество 13 июня 2023, 16:29 Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов компании Gloria Jeans Роскомнадзор проверит компанию Gloria Jeans из-за утечки данных пользователей РИА «Новости»

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Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сети магазинов одежды Gloria Jeans. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре уточнили, что компания сообщила о случившемся в течение суток, как положено по закону. В ведомстве также предположили, что слив данных клиентов в Сеть является частью гибридной войны против России, а хакерскую атаку инициировали из-за границы.

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«Более того, характер и масштабы взломов позволяют говорить о работе специалистов, близких к зарубежным спецслужбам», — отметили в РКН.

Персональные данные более трех миллионов клиентов ретейлера Gloria Jeans появились в открытом доступе на минувшей неделе. Хакеры выложили имена, адреса электронной почты, телефоны, даты рождения, а также номера карт постоянного покупателя. В компании информацию об утечке подтвердили и уведомили об этом Роскомнадзор, сообщило РИА «Новости».

Ранее в России предложили увеличить штраф для виновных в утечке персональных данных до миллиарда рублей. Вместе с этим Роскомнадзор прорабатывает механизм получения компенсаций через портал «Госуслуги» для пострадавших от слива личных данных без необходимости обращения в суд.