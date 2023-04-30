Общество 30 апреля 2023, 05:18 Штрафы за утечку данных предложили увеличить в России Депутат Чернышов предложил Минцифры РФ увеличить штрафы за утечку данных до 1 млрд рублей Pxhere

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В России предложили увеличить до миллиарда рублей штрафы за утечку персональных данных. Такое предложение в письме главе Минцифры России Максуту Шадаеву высказал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Об этом депутат сообщил РИА «Новости».

По словам парламентария, ужесточения порядка работы с персональными данными россиян, «требуют сегодняшние реалии». Чернышов считает, что для допустившей такую утечку компании административную ответственность нужно увеличить вплоть до одного миллиарда рублей.

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Такая сумма, по мнению депутата, адекватна, поскольку персональные данные россиян, которые могут попасть к мошенникам, в последствии злоумышленники могут использовать в преступных целях.

«Бизнес должен нести ответственность даже за сам факт утечки — это ситуация, в которой страдают наши граждане, государство должно их защитить», — отметил парламентарий.

Но также он подчеркнул, важность учитывания и интересов компаний. Поэтому, как считает Чернышов, следует также предусмотреть верхний «потолок» штрафа за подобное деяние.

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