Общество 02 июня 2023, 18:59 Пострадавшим от утечек персональных данных захотели выплачивать компенсации через «Госуслуги» Роскомнадзор создаст механизм получения компенсаций через «Госуслуги» для жертв утечек РИА «Новости»

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Роскомнадзор прорабатывает механизм получения компенсаций через портал «Госуслуги» для пострадавших от утечек персональных данных в общий доступ пользователей. Об этом сообщил замглавы ведомства Милош Вагнер.

Он отметил необходимость не только установить операторов, виновных в утечке персональных данных, но также выплачивать пострадавшим соразмерные компенсации. По словам Вагнера, сделать это можно будет через портал государственных услуг: пострадавший сможет подать заявление и потребовать возместить ущерб. Он добавил, что в Минцифры возможность реализации такого механизма подтвердили.

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«Не нужно будет обращаться к оператору напрямую и потом идти в суд», — слова заместителя главы Роскомнадзора привел ТАСС.

В России предложили наказывать виновных в утечке персональных данных штрафом до миллиарда рублей. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Парламентарий назвал такую сумму адекватной, поскольку мошенники могут использовать данные россиян в преступных целях.

Несколько утечек персональных данных зафиксировали в марте. В Сеть попали сведения чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. СМИ также сообщили о том, что в свободном доступе оказались данные о пользователях онлайн-платформы правовой помощи «СберПраво».