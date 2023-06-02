02 июня 2023, 18:59
Пострадавшим от утечек персональных данных захотели выплачивать компенсации через «Госуслуги»
Роскомнадзор создаст механизм получения компенсаций через «Госуслуги» для жертв утечек
Роскомнадзор прорабатывает механизм получения компенсаций через портал «Госуслуги» для пострадавших от утечек персональных данных в общий доступ пользователей. Об этом сообщил замглавы ведомства Милош Вагнер.
Он отметил необходимость не только установить операторов, виновных в утечке персональных данных, но также выплачивать пострадавшим соразмерные компенсации. По словам Вагнера, сделать это можно будет через портал государственных услуг: пострадавший сможет подать заявление и потребовать возместить ущерб. Он добавил, что в Минцифры возможность реализации такого механизма подтвердили.
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«Не нужно будет обращаться к оператору напрямую и потом идти в суд», — слова заместителя главы Роскомнадзора привел ТАСС.
В России предложили наказывать виновных в утечке персональных данных штрафом до миллиарда рублей. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Парламентарий назвал такую сумму адекватной, поскольку мошенники могут использовать данные россиян в преступных целях.
Несколько утечек персональных данных зафиксировали в марте. В Сеть попали сведения чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. СМИ также сообщили о том, что в свободном доступе оказались данные о пользователях онлайн-платформы правовой помощи «СберПраво».
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