Технологии 02 марта 2024, 04:05 В Telegram произошел масштабный сбой Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера Freepik

Читать 360tv в

Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют их комментарии на сайте DownRadar.

За последние 24 часа о сбоях сообщили жители Москвы, Ижевска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска и Ростовской области, а также киевляне и одесситы.

Реклама

«Сдохла телега», — написал один из пользователей, причем его комментарий оказался в числе самых популярных за сутки.

Другой юзер сообщил, что «мобильная версия чаты не грузит», хотя уведомления приходят. Остальные пользователи писали, что Telegram в России и на Украине не работает.

В конце февраля в России перестали работать Telegram, WhatsApp, Viber и мобильные сети МТС, «МегаФон», «Ростелеком», Tele2, «Билайн» и Yota. Сбой начался после полудня.

Как сообщили позже в Госдуме, сбой в работе мессенджера и ряда других интернет-сервисов произошел из-за проверки Роскомнадзора.