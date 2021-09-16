Роскомнадзор отреагировал на сообщения о блокировке Google Docs

Интернет-сервис Google Docs доступен на территории РФ вопреки сообщениям СМИ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«Указанные зарубежные интернет-сервисы доступны на территории РФ. Рекомендуем российским СМИ самостоятельно проверять информацию перед публикацией», — заявили в пресс-службе Роскомнадзора, отвечая на вопрос о возможной блокировке сервиса.

Ведомство также рекомендовало адресовать вопросы о недоступности зарубежных ресурсов их владельцам.

В ночь на 16 сентября появились сообщения о жалобах жителей российских регионов на работу сервиса Google Docs. Россияне заявляли, что ресурс заблокирован.

Ранее стало известно, что представителей Google и Apple пригласили на заседание комиссии Совета федерации по суверенитету в связи с вмешательством в российские выборы.