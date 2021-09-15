Представителей Google и Apple пригласили в Совет Федерации перед выборами

Представителей Google и Apple пригласили на заседание комиссии Совфеда по суверенитету в связи с вмешательством в российские выборы. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов.

Заседание пройдет 16 сентября. По словам сенатора, в компании были направлены официальные письма, сообщило РИА «Новости».

Климов подчеркнул, что Google и Apple находятся в зоне внимания и к ним накопилось очень много вопросов. По его словам, в письмах он попросил компании определить своих представителей от руководства для участия в заседании. Оно может быть очным или по видеосвязи.

«Рассчитываем, что до 10:00 утра [16 сентября] они дадут ответ. По нашим данным, эти электронные приглашения ушли адресатам», — заключил сенатор.

По мнению главы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василия Пискарева, в ответ на игнорирование Google и Apple законов РФ можно было бы ужесточить ответственность как компаний-нарушителей, так и их менеджеров по их работе на территории России.