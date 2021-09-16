Пользовали стали массово жаловаться на блокировку Google Docs у операторов связи

Жители разных регионов России стали жаловаться на блокировку сервиса Google Docs. Доступ к нему ограничили такие операторы, как «Мегафон», МТС и Tele2.

По данным портала мониторинга блокировок GlobalCheck, в России начали блокировать сервис docs.google.com. Работу сервиса ограничил «Мегафон», а также «Ростелеком» и МТС. Также сообщается о блокировке сервиса для публикаций Telegra.ph от Telegram.

Как уточнило издание DTF, сайт заблокировали для абонентов МТС, Tele2 и Yota. Сбои начали наблюдать пользователи по всей стране.

В начале сентября ИТ-специалисты заявили, что Роскомнадзор провел тестирование блокировки публичных DNS-сервисов Google и Cloudflare.