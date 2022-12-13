Общество 13 декабря 2022, 16:30 Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки Twitter Роскомнадзор: нет оснований для разблокировки Twitter в стране freepik

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Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев попросил Роскомнадзор разблокировать Twitter в России. В ведомстве ответили, что не видят оснований для этого, сообщил ТАСС.

В распоряжении агентства есть копия депутатского запроса. Издание обратилось за комментариями в Роскомнадзор.

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«Оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет. Указанный запрос не поступал», — подчеркнули в ведомстве.

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В начале марте Роскомнадзор замедлил трафик социальной сети — в Twitter появилось много дезинформации о ходе проведения спецоперации на Украине. Позже ведомство заблокировало компанию. Блокировкой Twitter пригрозили и на территории Евросоюза. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что социальная сеть обязана соблюдать правила модерирования контента, иначе в ЕС ее запретят.