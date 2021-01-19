Роскачество выявило нарушения в 65 марках питьевой воды

Роскачество исследовало 80% рынка питьевой воды, или 206 торговых марок. В 65 образцах специалисты нашли нарушения.

«У 65 из 206 товаров выявлены нарушения. В 59 образцах обнаружены признаки фальсифицированной продукции, в пяти образцах — несоответствие действующему сертификату ТР ЕАЭС 044/2017, у одной торговой марки найдены признаки фальсифицированной продукции и несоответствие обязательным требованиям», — говорится на сайте ведомства.

На этикетках 111 образцов предоставлена информация, которая может ввести потребителя в заблуждение, так называемая легальная фальсификация. По сообщению Роскачества, это не является нарушением.

Более 40 производителей после исследования признали нарушения и заявили о снятии продукции с реализации либо о проведении корректирующих мероприятий, например, изменении информации на этикетках.

По сообщению Роскачества, большинство нарушений связано с достоверностью маркировки: содержимое бутылки не соответствует заявленному на этикетке составу воды по содержанию микроэлементов. Большая часть образцов с нарушениями заявлена как природная вода, однако такой не является.