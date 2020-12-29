Роскачество назвало лучшие крабовые палочки

Исследование показало, что крабовые палочки не проблемный продукт и на полках российских магазинов лежит много качественного товара. Эксперты проверяли образцы на наличие токсичных элементов и консервантов, патогенных микроорганизмов, состав и соответствие требованиям маркировки.

В Роскачестве отметили, что крабовые палочки делаются не из крабового мяса, а из рыбного фарша. Однако в продукции некоторых брендов львиную долю занимает крахмал. Но есть и те компании, которые в крабовые палочки кладут небольшое количество настоящего крабового мяса.

Лидерами рейтинга стали крабовые палочки брендов Fish House, «Vici Приорити» и «Токимо». Ненамного отстали по качеству товары фирм «Меридиан» и «А’Море». Знак Роскачества получили крабовые палочки «Vici Приорити» и «А’Море».

Худшей, согласно результатам исследования, оказалась продукция «Первым делом», Horeca Select. Эксперты Роскачества отметили, что данные товары небезопасны для употребления в пищу.