Роскачество нашло кишечную палочку в семге из российских магазинов

Специалисты Роскачества протестировали слабосоленую семгу, которая продается в российских магазинах. В пяти образцах нашли листерии и кишечную палочку.

«Высокая микробная обсемененность, наличие листерий и кишечной палочки свидетельствуют о нарушении культуры производства. Причинами могут являться несоблюдение требований правил личной гигиены и санитарии персоналом и работниками производства, неправильная организация мойки оборудования, нарушение поточности производственного процесса», — приводит сайт Роскачества слова профессора, заместителя руководителя департамента ФГБНУ «ВНИРО» Любови Абрамовой.

На производстве необходим контроль за соблюдением санитарных правил как во время технологического процесса, так и при содержании оборудования и помещений. Следить надо и за соблюдением личной гигиены работниками.

Ломтики качественной слабосоленой рыбы должны быть без разрывов, однородного цвета без разводов, желтых пятен и признаков окисления. Рыба обязательно должна быть упакована в вакууме.

Помимо листерий и кишечной палочки, в некоторых образцах Роскачество обнаружило бензойную кислоту и избыток других консервантов.