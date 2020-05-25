Роскачество проверило магазины на соблюдение масочного режима

В некоторых регионах России введен масочный режим из-за ситуации с распространением коронавируса. Специалисты Роскачества проверили магазины Москвы и Белгорода на соблюдение правил. Исследование показало, что в целом продавцы и покупатели придерживаются мер безопасности.

«Специалисты Роскачества решили выяснить, соблюдается ли гражданами масочный режим и следуют ли продавцы рекомендациям Минпромторга, проведя мониторинг в магазинах 15 торговых сетей. <…> По итогам и покупатели, и продавцы по большей части соблюдают направленные против COVID-19 меры», — привело РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Проверки проходили в Москве и Белгороде. Специалисты наведывались в такие магазины, как «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Ашан», «Дикси», «О’кей» и другие. Во время проверок выявили и некоторые нарушения. Например, в каких-то магазинах не было объявлений о соблюдении масочного режима. В «Ленте» о необходимости надевать маски объявляли по громкой связи.

Еще специалисты проверили цены на средства индивидуальной защиты. Самые дешевые маски оказались в Globus, где их продавали по 20 рублей за штуку. Самые недорогие перчатки можно найти в сети «Атак».

Масочный режим объявили в некоторых регионах страны из-за распространения коронавируса. Жители должны носить маски во всех общественных местах. Всего в России подтвердили 353 427 случаев заболевания COVID-19. Вылечились уже 118 798 человек, умерли после заражения 3633 пациента.