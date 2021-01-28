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    28 января 2021, 10:34

    Роскачество предупредило об опасности воды из кулеров

    Екатерина Шамина

    Роскачество нашло множество нарушений в питьевой воде для кулеров. Организация провела исследования 20 торговых марок.
    Роскачество предупредило об опасности воды из кулеров

    На этикетках 16 торговых марок указана информация, которая может ввести потребителя в заблуждение. В Роскачестве это называют «легальной фальсификацией». С юридической точки зрения производители не нарушают нормативные активы РФ, но используют названия, которые установлены ГОСТами, а изготавливаются по собственным техническим условиям.

    У половины исследуемых образцов были найдены признаки фальсифицированной продукции — превышены или недостаточны те или иные химические элементы, заявленные в маркировке. У шести торговых марок эксперты Роскачества нашли сильные отклонения по микробиологическим критериям (ОМЧ).

    «Превышение норматива ОМЧ возможно из-за нарушений в системе водоподготовки, застоя воды или развития биопленок в распределительных системах производства», — разъяснил начальник отдела испытаний Роскачества Данила Чернышов.

    Методика на установление ОМЧ при 22 градусах в России пока не аккредитована, поэтому сейчас невозможно наказать «нарушителей».

    Роскачество ранее исследовало 80% рынка питьевой воды, или 206 торговых марок. В 65 образцах специалисты нашли нарушения.