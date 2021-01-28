Роскачество предупредило об опасности воды из кулеров

Роскачество нашло множество нарушений в питьевой воде для кулеров. Организация провела исследования 20 торговых марок.

На этикетках 16 торговых марок указана информация, которая может ввести потребителя в заблуждение. В Роскачестве это называют «легальной фальсификацией». С юридической точки зрения производители не нарушают нормативные активы РФ, но используют названия, которые установлены ГОСТами, а изготавливаются по собственным техническим условиям.

У половины исследуемых образцов были найдены признаки фальсифицированной продукции — превышены или недостаточны те или иные химические элементы, заявленные в маркировке. У шести торговых марок эксперты Роскачества нашли сильные отклонения по микробиологическим критериям (ОМЧ).

«Превышение норматива ОМЧ возможно из-за нарушений в системе водоподготовки, застоя воды или развития биопленок в распределительных системах производства», — разъяснил начальник отдела испытаний Роскачества Данила Чернышов.

Методика на установление ОМЧ при 22 градусах в России пока не аккредитована, поэтому сейчас невозможно наказать «нарушителей».

Роскачество ранее исследовало 80% рынка питьевой воды, или 206 торговых марок. В 65 образцах специалисты нашли нарушения.