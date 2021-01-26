Кишечную палочку и плесень нашли в российских пряностях
Эксперты национальной системы мониторинга взяли на исследование лавровый лист, красный острый перец, куркуму, корицу, кунжут, тмин, чеснок и гвоздику пятнадцати торговых марок.
«В продукции одной торговой марки обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в пряностях трех торговых марок выявлены превышения установленных законодательством норм по количеству бактерий, у пяти торговых марок превышения по количеству плесени. При этом следует отметить, что в пряностях одной и той же торговой марки встречалось несколько нарушений», — о результатах исследования сообщили на сайте Роскачества.
Антирейтинг нарушителей возглавили торговые марки «Индана» и Cykoria S.A.
В паприке от торговой марки «Индана» эксперты обнаружили кишечную палочку и превышение нормы по плесени. В куркуме было слишком много бактерий.
В красном молотом остром перце Cykoria S.A. эксперты выявили превышение по количеству бактерий и плесени.
Также большое количество бактерий было обнаружено в красном молотом остром перце торговой марки «Просто!», а в куркуме «Едим дома» — превышение по плесени.
«В исследованной продукции нет запрещенных в России пестицидов (ГХЦГ и ДДТ)», — сообщили в Роскачестве.
Торговые марки также исследовали на наличие 398 пестицидов, которые не регламентированы российским законодательством, а нормируются в Евросоюзе. В 18 товарах из 38 выявлены оказались следы таких пестицидов, как гербициды, фунгициды, инсектициды/акарициды и регулятор роста.
Антирейтинг по количеству пестицидов возглавил острый красный молотый перец торговых марок «Галео», «Просто!», Cykoria S.A. и Kamis.
В Роскачестве отметили, что следовые количества пестицидов не превышают норм, установленных в Евросоюзе, и не могут нанести вред здоровью человека.