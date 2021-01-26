Кишечную палочку и плесень нашли в российских пряностях

Роскачество исследовало девять видов пряностей. В некоторых образцах были обнаружены кишечная палочка и плесень.

Эксперты национальной системы мониторинга взяли на исследование лавровый лист, красный острый перец, куркуму, корицу, кунжут, тмин, чеснок и гвоздику пятнадцати торговых марок.

«В продукции одной торговой марки обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в пряностях трех торговых марок выявлены превышения установленных законодательством норм по количеству бактерий, у пяти торговых марок превышения по количеству плесени. При этом следует отметить, что в пряностях одной и той же торговой марки встречалось несколько нарушений», — о результатах исследования сообщили на сайте Роскачества.

Антирейтинг нарушителей возглавили торговые марки «Индана» и Cykoria S.A.

В паприке от торговой марки «Индана» эксперты обнаружили кишечную палочку и превышение нормы по плесени. В куркуме было слишком много бактерий.

В красном молотом остром перце Cykoria S.A. эксперты выявили превышение по количеству бактерий и плесени.

Также большое количество бактерий было обнаружено в красном молотом остром перце торговой марки «Просто!», а в куркуме «Едим дома» — превышение по плесени.

«В исследованной продукции нет запрещенных в России пестицидов (ГХЦГ и ДДТ)», — сообщили в Роскачестве.

Торговые марки также исследовали на наличие 398 пестицидов, которые не регламентированы российским законодательством, а нормируются в Евросоюзе. В 18 товарах из 38 выявлены оказались следы таких пестицидов, как гербициды, фунгициды, инсектициды/акарициды и регулятор роста.

Антирейтинг по количеству пестицидов возглавил острый красный молотый перец торговых марок «Галео», «Просто!», Cykoria S.A. и Kamis.

В Роскачестве отметили, что следовые количества пестицидов не превышают норм, установленных в Евросоюзе, и не могут нанести вред здоровью человека.