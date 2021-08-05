Роскачество обнаружило в ряженке кишечную палочку

Роскачество обнаружило в ряженке бактерии группы кишечной палочки. Специалисты исследовали 20 образцов, но только в одном нашли серьезные отклонения.

«У ряженки „Коровка из Кореновки“ (резервуарная) обнулен рейтинг. В ней обнаружили бактерии группы кишечной палочки (БГКП)», — сообщили на сайте.

Ряженку марки «Коровка из Кореновки» закупили в интернет-магазине «Утконос». Информацию о найденных нарушениях эксперты Роскачества передали в контрольно-надзорные органы.

По данным Роскачества, вся проверенная ряженка, кроме «Коровки из Кореновки», является качественным кисломолочным продуктом. Практически во всех образцах содержится достаточное количество полезных молочнокислых бактерий. Отклонения по количеству полезных бактерий были обнаружены в продукции «ЭкоНива».

Снижение бактерий могло произойти по различным причинам. Например, нарушение условий хранения или внесение закваски с недостаточной концентрацией микроорганизмов.

В продукции «Из молока нашей дойки» и «Большая кружка» эксперты обнаружили недостаточное количество белка по нормам ГОСТа.

Роскачество отметило, что лидеры по количеству кальция в ряженке — продукция компаний «Авида», «Агрокомплекс», «ВкусВилл», «Вкуснотеево» и «Молочный комбинат Ставропольский». Меньше всего в марке «Большая кружка».