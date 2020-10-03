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    03 октября 2020, 10:10

    Роскачество раскрыло недостатки плавленого сыра в магазинах

    Андрей Иванов

    Специалисты Роскачества исследовали несколько образцов плавленого сыра, который можно найти на прилавках супермаркетов в России. Оказалось, что в продукте не хватает белка, зато лактозы — больше нормы.
    Роскачество раскрыло недостатки плавленого сыра в магазинах

    «Практически во всех исследованных сырах белка меньше, чем установлено опережающими требованиями стандарта Роскачества, а лактозы, наоборот, больше. По содержанию лактозы нет замечаний только к одному сыру», — сообщил сайт организации.

    Избыток лактозы говорит о том, что плавленый сыр изготовлен из сухого молока и молочной сыворотки, а не из зрелых сыров. Во время изготовления такого сыра в него добавляют крахмал и другие загустители. Законом это не запрещено, но плавленый сыр становится хуже на вкус.

    Помимо этих недочетов, специалисты Роскачества нашли в некоторых образцах антибиотики, кишечную палочку и растительные жиры. А это уже серьезные нарушения.

    Год назад Роскачество протестировало 26 разных клубничных йогуртов. В некоторых из них нашли дрожжи и кишечную палочку, но целом в России торгуют качественными ягодными йогуртами.

    Новости SMI.FM