Роскачество раскрыло недостатки плавленого сыра в магазинах

Специалисты Роскачества исследовали несколько образцов плавленого сыра, который можно найти на прилавках супермаркетов в России. Оказалось, что в продукте не хватает белка, зато лактозы — больше нормы.

«Практически во всех исследованных сырах белка меньше, чем установлено опережающими требованиями стандарта Роскачества, а лактозы, наоборот, больше. По содержанию лактозы нет замечаний только к одному сыру», — сообщил сайт организации.

Избыток лактозы говорит о том, что плавленый сыр изготовлен из сухого молока и молочной сыворотки, а не из зрелых сыров. Во время изготовления такого сыра в него добавляют крахмал и другие загустители. Законом это не запрещено, но плавленый сыр становится хуже на вкус.

Помимо этих недочетов, специалисты Роскачества нашли в некоторых образцах антибиотики, кишечную палочку и растительные жиры. А это уже серьезные нарушения.

Год назад Роскачество протестировало 26 разных клубничных йогуртов. В некоторых из них нашли дрожжи и кишечную палочку, но целом в России торгуют качественными ягодными йогуртами.