Роскачество нашло в кефире трех марок кишечную палочку

Роскачество провело новое исследование кефира. Специалисты проверили продукцию семи торговых марок, в трех из которых обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

Эксперты проверили кефиры торговых марок «Каждый день», «Лента», «То, что надо!», «Молочное царство», «Буренкино», «Простоквашино» и Parmalat. Продукцию подвергли испытаниям по 35 критериям качества и безопасности.

Кишечную палочку обнаружили в кефирах «То, что надо!», «Буренкино» и «Молочное царство». Рейтинг этой продукции был обнулен. Роскачество направило информацию о выявленных нарушениях в надзорные органы, в том числе в Роспотребнадзор.

Эксперты отметили, что в домашних условиях невозможно избавиться от кишечной палочки в кефире, ведь его нельзя кипятить. А в летнюю жару кефир вообще лучше не оставлять вне холодильника.

Кефиры «Лента», «Каждый день» «Простоквашино» и Parmalat получили по пять баллов. У Роскачества не возникло ни одного замечания к продукции этих брендов. Эксперты отметили, что такой кефир сделан из качественного молока, он безопасен и полезен. В нем нет крахмала, сухого молока и растительных жиров, согласно результатам исследования.

Ранее Роскачество обнаружило в продаже ненастоящий квас.