Роскачество назвало лучшую и худшую колбасу

Роскачество перепроверило сервелат на российском рынке и вновь нашло в колбасе следы антибиотиков. Но в целом за 2,5 года качество колбасы улучшилось.

В 2019 году эксперты Роскачества нашли в колбасе сою, конину и антибиотики. Знак качества получили товары только трех брендов.

«В 2020 году из ранее исследованных отобраны и отправлены на экспертизу сервелаты шести популярных торговых марок. Это „Ближние Горки“, „Клинский“, „Ремит“, „Владимирский стандарт“, „Папа может“, „Великолукский мясокомбинат“. Также в целях расширения списка рейтинга исследован новый товар — сервелат ТМ „Таврия“», — рассказали в Роскачестве.

Абсолютно во всех сервелатах нашли превышение содержания влаги. По мнению экспертов, это может быть связано с нехваткой жира в составе продукта. Причем это не означает понижение качества товара. В Роскачестве считают, что возможно просто стоит пересмотреть старые стандарты.

Эксперты напомнили, что в 2017 году нашли антибиотики в колбасе марок «Великолукский мясокомбинат» и «Папа может». И если в первом сервелате в 2020 году они исчезли, то у «Папа может» нашли следы антибиотика и сейчас. Кроме того, гистология показала клетчатку и другие растительные компоненты, загуститель альгинат.

У «Великолукского комбината» в колбасе нашли крахмал, клетчатку, растительные углеводные компоненты. А еще экспертам не понравился вкус сервелата — слишком соленый. Запах тоже вызвал нарекания.

У новичка рейтинга, сервелата марки «Таврия», зафиксировали нарушения, связанные с массовой долей влаги и наличием животного белка, выявленного на гистологии.

У товаров четырех торговых марок по итогам нового исследования оценка более 4 баллов. Если оценки сервелатов «Ремит» и «Ближние Горки» и ранее были в этом диапазоне, то сервелаты «Клинский» и «Владимирский стандарт» перешли в «хорошисты» из «троечников» Роскачество.

Лидером повторного исследования оказался сервелат «Ближних горок». Как отметили в Роскачестве, до идеальной оценки колбасе этой марки не хватает соответствия советским стандартам по содержанию влаги.