Россиянам рассказали, сколько хранить сервелат

До Нового года остается совсем немного времени и россияне активно штурмуют магазины в поисках продуктов для праздничного стола. Специалисты Роскачества рассказали, как не потеряться в разнообразии колбасы, как выбрать хороший сервелат и сколько его можно хранить.

«Сервелат — не название колбасы, как думают многие потребители. Это определенный вид колбас, имеющих характерный рисунок на разрезе», — приводит РИА «Новости» сообщение Роскачества.

На срезе такой колбасы должен виднеться белый или немного розоватый шпик. Желтый оттенок может говорить об окислении жира в шпике и истечении срока годности. Качественный сервелат должен быть зернистой структуры с кусочками шпика не более трех миллиметров. Эксперты предупреждают, что такая колбаса не может стоить очень дешево, поэтому низкая стоимость должна настораживать.

По ГОСТу в состав сервелата должна входить говядина, свиная грудинка или нежирное мясо. Также производители могут добавлять такие ингредиенты, как сахар, мускатный орех, черный перец или фиксатор окраски Е250.

«Кроме перечисленных ингредиентов ничего другого в сервелате быть не должно. Если в колбасе находятся стабилизаторы, ускорители созревания, ароматизаторы, то это говорит о несоответствии ГОСТу», — подчеркнули в Роскачестве.

По словам специалистов, колбасу можно хранить месяц при температуре от нуля до +6 градусов. Если сервелат заморожен и хранится при -10 градусах, то сможет пролежать до 90 суток. Оболочка колбасы должна быть чистой и сухой, чтобы на ней не появилась плесень.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, что колбасу на праздничном столе можно заменить на запеченное мясо, чтобы быть полностью уверенным в качестве подаваемых блюд.