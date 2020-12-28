Россиянам рассказали, как выбрать соленую красную рыбу

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбрать соленую красную рыбу к праздничному столу. Речь идет о видах: сельдевые, скумбриевые, анчоусовые, сиговые, а также о кете, нерке, кижуче, семге, лососе и форели.

Перед покупкой рыбу нужно тщательно осмотреть и обратить внимание на ее цвет — он должен быть равномерным, без разводов и желтых пятен и не тусклый, говорится на сайте ведомства. Тем не менее не стоит забывать, что каждый вид рыбы имеет свой естественный цвет. Например, у семги и форели он может быть насыщенным — от светло-оранжевого до ярко-оранжевого. Однако розовый цвет у семги может свидетельствовать о наличии красителей.

Кроме того, нужно обратить внимание на мышечную ткань, которая должна быть умеренно плотная. Также недопустимо расслоение и дряблость. Эксперты отмечают, что рыба в лотке, затянутом пленкой, не должна быть заветренной.

Не менее важной является информация на этикетке. На продукте должна быть маркировка с указанием типа сырья и составом. В идеальном составе присутствует только рыба и соль. В небольшом количестве допустимо содержание консервантов. Специалисты предупреждают, что по требованиям безопасности лососевые тихоокеанские рыбы должны производиться только из замороженного сырья. Это горбуша, кета, кижуч, нерка, сима, чавыча, гольцы.