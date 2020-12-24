Стало известно о двойном обмане в крабовых палочках

Он уточнил, что очень часто фарш заменяют крахмалом или еще чем-то, что похоже на него по структуре и консистенции. Это безопасно, но от краба там только название, пояснил Рудаков.

«По сути это двойной обман — крабовые палочки и так имеют надпись „имитация“, а тут вместо сурими сплошной крахмал», — заключил он.