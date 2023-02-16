Общество 16 февраля 2023, 10:45 Росгвардия обнаружила в ЛНР американские методички Росгвардия нашла в ЛНР документы о дестабилизации востока Украины силами USAID

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Агентство США по международному развитию (USAID) с 2014 года занималось дестабилизацией ситуации на востоке Украины. Методички, документы и одежду с символикой этой организации нашли в Луганской Народной Республике, рассказала Росгвардия.

Российский спецназ во время поисковых мероприятий наткнулся в одном из населенных пунктов на литературу, направленную на разжигание ненависти ко всему русскому, методички и справочники USAID по дискредитации России в глазах населения. Руководителям органов местного самоуправления на курсах повышения квалификации рассказывали о децентрализации Украины, а в брошюрах для молодежи — о ценностях ЛГБТ-сообщества. Представитель Росгвардии рассказал, что такую литературу находили в Северодонецке и Мариуполе.

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Большую часть пособий издало USAID в рамках проекта по экономической поддержке Восточной Украины. С их помощью с 2014 года, по информации Росгвардии, в этих регионах продвигали русофобию. Спецназовцы также нашли футболки, другую одежду и документы с символикой агентства. Все материалы передали компетентным органам.

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USAID выделило деньги на поддержание энергосистемы и инфраструктуры Украины, а в 2021 году объявило о запуске программы борьбы с коррупцией, цифровизации и надлежащего управления. Агентство создали при правительстве США в 1961 году по инициативе бывшего президента Джона Кеннеди. Формально ему поручили предотвращать конфликты в более чем 100 странах мира.