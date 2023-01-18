Мир 18 января 2023, 22:34 США выделят еще $125 на поддержку энергосистемы Украины AP: США выделят еще $125 на поддержку энергосистемы Украины Unsplash

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Американские власти решили дополнительно выделить 125 миллионов долларов для помощи Украине. Деньги пойдут на поддержку энергосистемы и инфраструктуры страны. Об этом написало издание The Associated Press.

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр объявила о финансировании на встрече с первой леди Украины Еленой Зеленской. Разговор проходил в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

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Выделенные средства планируют использовать для обеспечения резервного питания киевских систем водоснабжения и централизованного теплоснабжения. Также деньги потратят на пополнение запасов газовых турбин, трансформаторов и другого жизненно важного энергетического оборудования.

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Как уточнили в USAID, средства поступят из дополнительного финансирования, которое Конгресс США одобрил в декабре 2022 года.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США продолжат предоставлять военную помощь Украине. Поставки вооружения будут включать передачу систем противовоздушной обороны. Технику будут отправлять не только американские власти, но и руководители союзных стран.