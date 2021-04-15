США собираются запустить антикоррупционную программу на Украине

Запуск новой программы по борьбе с коррупцией на Украине запланировали в американском Агентстве по международному развитию (USAID). Об этом сообщил RТ.

«Ориентировочная цель этой возможной инициативы — оказание технической поддержки и расширение возможностей государства и заинтересованных субъектов по осуществлению на Украине реформ в области борьбы с коррупцией, цифровизации и надлежащего управления», — говорится в опубликованном агентством запросе на получение информации от сторон, заинтересованных в участии в инициативе.

Представители USAID задали вопросы возможным подрядчикам. Создатели проекта поинтересовались, какие трудности могут возникнуть во время проведения профилактических мер на Украине. Также они узнали, какие институты в стране могли бы взять на себя ответственность за результат проводимых мер.