Росавиация предупредила о форме на «Госуслугах» при прилете в Россию

Россиянам, прибывающим на родину из-за рубежа, необходимо заполнить специальную форму на портале госуслуг при регистрации на рейс. В анкете требуется указать данные о тестировании на коронавирус.

Как написал ТАСС, соответствующее распоряжение подготовила Росавиация для аэропортов и авиакомпаний в преддверии возобновления авиасообщения.

«Российские граждане, прибывающие из зарубежных стран, при регистрации на рейс на портале госуслуг заполняют специальную форму, в течение трех календарных дней загружают в указанную форму результаты тестирования на коронавирус», ― указано в документе.

Россия возобновит международное авиасообщение с несколькими странами с 1 августа для аэропортов столичного региона, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Ранее туроператоры посоветовали выезжающим за границу россиянам покупать расширенную страховку на случай заболевания COVID-19.