Россиянам посоветовали покупать страховку от COVID-19 при выезде за границу

Туроператоры посоветовали выезжающим за границу россиянам покупать расширенную страховку на случай заболевания COVID-19. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Не у всех страховых компаний есть пакет, предлагающий покрытие на случай заболевания коронавирусом. Но некоторые страховые компании уже подготовили такие пакеты, не дожидаясь даже открытия международного сообщения», ― отметила она в эфире телеканала РБК.

Директор также напомнила, что в любой стране туриста, у которого выявили коронавирус, могут поместить в обсерватор, пребывание в котором чаще всего иностранный гражданин должен оплатить из своего кармана.

Россия возобновит международное авиасообщение с несколькими странами с 1 августа для аэропортов столичного региона, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Ранее посольство России в Турции опубликовало ряд санитарно-эпидемиологических рекомендаций, которые действуют в Турции для иностранных туристов.