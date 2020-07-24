Границы трех стран открыли для россиян с 1 августа. Куда поехать и не разориться

Россияне уже начали присматривать туры для долгожданного летнего отдыха. С 1 августа они смогут поехать в Турцию, Великобританию или Танзанию. Со временем открытых стран станет еще больше, но пока можно выбрать только из трех. «360» узнал, куда именно стоит отправиться и во сколько обойдется тур.

О возобновлении авиасообщения с тремя странами сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Начиная с 1 августа россияне смогут летать в Лондон и на Занзибар. Аэропорты Турции откроются в два этапа. Сначала будут доступны рейсы только в Анкару и Стамбул. С 10 августа самолеты полетят в Анталью, Бодрум и Даламан. При этом Голикова предупредила, что в Великобритании действует двухнедельный карантин для всех приезжающих.

Сразу после выступления вице-премьера интерес к билетам за границу резко вырос. Россияне стали смотреть цены на вылеты из Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону.

«В первый час количество запросов на перелет в Турцию по сравнению с данными за прошлую неделю утроилось, поиски авиабилетов в Великобританию выросли в пять раз, спрос на Танзанию улетел в космос — увеличился в 70 раз, потому что все кинулись искать, где это и сколько стоит тур», — рассказал РИА «Новости» PR-директор метапоисковика авиабилетов Янис Дзенис.

Где лучше отдохнуть?

Многие уже ринулись искать и бронировать туры, чтобы успеть все-таки отдохнуть этим летом. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин напомнил, что Турция, Великобритания и Танзания — только первые три страны, куда возобновили полеты.

«Мы знаем, что авиационные власти ведут переговоры о 30 странах. Поэтапное открытие стран позволит восстановить международные путешествия. Здесь, конечно, большим спросом будет пользоваться, естественно, Турция, так как открывается пять аэропортов Турции. Пусть поэтапно, но открываются», — пояснил эксперт.

Он отметил, что каждая из трех стран уникальна по-своему. Для экстремалов подойдет отдых в Танзании, для любителей поваляться на песке — в Турции, а Великобританию стоит выбрать для более серьезных целей.

«Великобритания больше востребована как направление для образовательного, учебного туризма или делового туризма. При этом индивидуальные поездки в Великобританию тоже популярны. Это и экскурсионные, и культурно-познавательные туры. Все-таки это, конечно, не массовое направление, а направление регулярных рейсов», — подчеркнул Горин.

По его словам, сейчас важно, чтобы посольство возобновило полноценную выдачу виз. Если в Турцию виза не нужна, то для поездки в Великобританию ее придется получить. Кроме того, нужно помнить о двухнедельном карантине. Всем туристам Горин посоветовал оформить обязательную медицинскую страховку, которая включает лечение от COVID-19.

«Великобритания ввела карантин 8 июня. Нужно очень внимательно перед поездкой отслеживать ситуацию в странах по рекомендациям. Где-то это заполнение анкет, где-то — предоставление справки, в каких-то странах, естественно, — виза», — рассказал вице-президент АТОР.

Источник фото: Pixabay

Турцию закрыли для россиян в конце марта. Многие на тот момент уже забронировали путевки и остались без отдыха. Теперь операторы смогут отправлять людей на отдых по перенесенным турам.

«Турция — это направление, которое популярно особенно в летний период. В Турции бархатный сезон продолжительный. И открытие с 10 августа рейсов по таким популярным направлениям, как Анталья, Бодрум и Даламан, конечно, позволит пусть даже уже в конце сезона, но возобновить туристические поездки», — отметил Горин.

Говоря о Танзании, эксперт напомнил, что до введения ограничений туда летали именно чартерные рейсы. Ситуацию с чартерами и регулярными рейсами предстоит решить.

«В Танзании самый основной вопрос — будут ли разрешены чартерные рейсы. Это направление больше популярно традиционно зимой. Как раз все направления, мы их называем экзотические, стартуют, как правило, в августе», — сказал Горин.

В свою очередь, первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович отметил, что Танзания малопопулярна у российских туристов. В эту страну достаточно долго и дорого лететь. При этом в Танзании можно не только отдохнуть на пляже, но и посмотреть животных на материке во время сафари.

Лететь в Танзанию придется действительно долго. Самый быстрый перелет из Москвы в Занзибар займет чуть больше 19 часов. При этом прямых рейсов нет, так что придется сделать пересадку в Катаре. В этой стране разрешены транзитные рейсы.

Источник фото: Pixabay

Сколько стоит тур?

Пока еще не все страны возобновили авиасообщение с Турцией. Загорать на пляже еще не летают туристы из Германии, а это второй основной рынок для Турции. Кроме того, открылись еще далеко не все турецкие отели.

«Понятно, что в данный момент после долгих ограничений, конечно, Турция будет максимально привлекать туристов и здесь цены будут на уровне прошлого года», — заверил Горин.

Для международных путешествий очень важный фактор — это курс валют. Если в феврале тур оплачивали по 69 рублей за евро, то сейчас это уже 83 рубля. По словам вице-президента АТОР, цены будут напрямую зависеть от спроса.

«Если спрос будет увеличен, то всегда происходит и коррекция по цене. Но на данный момент принципиальным вопросом будет, чтобы все-таки полетели чартерные рейсы. Чартерный рейс на 20% экономичнее, чем регулярный рейс», — заключил он.

Сейчас, по данным сервиса Travelata.ru, отдых в Турции обойдется семье из двух взрослых и ребенка в среднем в 68-73 тысячи рублей. Такую стоимость придется отдать за семидневную путевку на август по системе «все включено». TEZ TOUR предлагает отдохнуть за 70-80 тысяч рублей при тех же самых условиях.

Пока на Travelata.ru доступных августовских туров на Занзибар нет. Но недельное путешествие в сентябре в трехзвездочный отель обойдется в 210 тысяч рублей. За эту цену отель предоставляет завтрак для семьи из трех человек, а туроператор — регулярный рейс.

Для тех, кто хочет поехать на неделю в Лондон, 1001tur.ru предлагает путевку за 112 тысяч рублей. В тур входит проживание в двухзвездочном отеле недалеко от центра города и питание. Стоимость рассчитана на семью с ребенком.