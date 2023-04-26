Общество 26 апреля 2023, 10:21 Ройзман не признал вину по делу о дискредитации армии ТАСС: экс-мэр Екатеринбурга Ройзман не признал в суде вину по делу о дискредитации армии РИА «Новости»

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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* во время судебного заседания по делу о дискредитации армии России не признал свою вину. Об этом сообщил ТАСС.

Рассмотрение дела Ройзмана* проходит в Октябрьском районном суде города в среду.

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«Нет, не признаю вину», — ответил он в ответ на вопрос судьи.

Государственный обвинитель в ходе заседания озвучил обвинение по делу Ройзмана*, а также назвал фамилии некоторых свидетелей, которых следствие планирует допросить. После этого прокурор приступил к зачитыванию материалов дела бывшего мэра.

Уголовное дело в отношении Ройзмана* завели после трех административных правонарушений, связанных с дискредитацией армии. В марте следствие завершило расследование по делу экс-мэра и передало дело в суд.

* Минюст России признал Евгения Ройзмана физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.