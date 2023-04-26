26 апреля 2023, 10:21
Ройзман не признал вину по делу о дискредитации армии
ТАСС: экс-мэр Екатеринбурга Ройзман не признал в суде вину по делу о дискредитации армии
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* во время судебного заседания по делу о дискредитации армии России не признал свою вину. Об этом сообщил ТАСС.
Рассмотрение дела Ройзмана* проходит в Октябрьском районном суде города в среду.
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«Нет, не признаю вину», — ответил он в ответ на вопрос судьи.
Государственный обвинитель в ходе заседания озвучил обвинение по делу Ройзмана*, а также назвал фамилии некоторых свидетелей, которых следствие планирует допросить. После этого прокурор приступил к зачитыванию материалов дела бывшего мэра.
Уголовное дело в отношении Ройзмана* завели после трех административных правонарушений, связанных с дискредитацией армии. В марте следствие завершило расследование по делу экс-мэра и передало дело в суд.
* Минюст России признал Евгения Ройзмана физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Суд
Армия
Евгений Ройзман
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