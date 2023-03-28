Криминал 28 марта 2023, 12:21 Ройзману утвердили обвинение по уголовной статье о дискредитации армии Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ройзмана о дискредитации ВС России РИА «Новости»

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Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России против бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* передадут в суд. Прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение, сообщила пресс-служба.

Ройзмана* обвинили в публичных действиях, направленных на дискредитацию армии, во время прямого эфира 1 июля 2022 года на одном из видеохостингов. Экспертиза нашла в словах бывшего градоначальника «совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил России». Стрим, по версии следствия, мог посмотреть неограниченный круг лиц.

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Уголовное дело завели после того, как Ройзмана* уже привлекали в течение года за аналогичное нарушение по статье Кодекса об административных правонарушениях — его трижды оштрафовали за дискредитацию армии на общую сумму в 150 тысяч рублей и один раз — за неуважение к власти на 85 тысяч рублей. В прокуратуре уточнили, что фигуранту вручат обвинительное заключение и после этого передадут дело в суд для рассмотрения по существу.

Расследование завершили в начале марта. Адвокат Владислав Идамжапов подтвердил, что суд может приступить к рассмотрению дела в конце месяца.

* Минюст России признал Евгения Ройзмана физическим лицом, выполняющим функции иноагента.