Общество 06 марта 2023, 07:47 Следствие завершило расследование уголовного дела Ройзмана о дискредитации ВС России Адвокат Идамжапов: рассмотрение дела Ройзмана о дискредитации ВС РФ может начаться в марте РИА «Новости»

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Расследование уголовного дела экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* о дискредитации Вооруженных сил России завершили. Рассмотрение по существу может стартовать уже в конце марта. Об этом заявил адвокат Владислав Идамжапов в комментарии ТАСС.

«[Эти] сведения близки к правде. Я не исключаю, что рассмотрение уголовного дела в отношении Евгения Вадимовича [Ройзмана*] по существу может начаться к концу марта», — сказал он.

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Таким образом он отреагировал на слова журналиста Алексея Венедиктова** о том, что бывший чиновник завершает ознакомление с материалами дела.

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Суд Екатеринбурга три раза в 2022 году оштрафовал Ройзмана* за дискредитацию ВС России в соцсетях на общую сумму в 150 тысяч рублей. Еще 85 тысяч рублей штрафа бывший чиновник должен выплатить по статье о неуважении к власти. Все апелляционные жалобы, которые подавала защита, оказались отклонены.

Дело в отношении Ройзмана* открыли по статье УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Причиной этому стало высказывание бывшего мэра Екатеринбурга на своем YouTube-канале. Следователь напомнил, что Ройзман* в эфире использовал термины для описания спецоперации, «желая дестабилизировать обстановку, сформировать общественное мнение».

*Евгений Ройзман признан в России иностранным агентом.

**Алексей Венедиктов признан в России иностранным агентом.